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28 минут назад

Иностранцы разочаровались в рубле

Иностранные инвесторы из стран с формирующимся рынком начали разочаровываться в рубле в качестве популярной валюты для вложений. На это их вынудили обострившейся геополитической напряженности между Россией и Западом, перспективы введения очередных санкций и растущей инфляции, передает Bloomberg.

Иностранцы разочаровались в рубле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская валюта показала худшее начало года среди аналогов из развивающихся стран. Риски уже отметили Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG. «В текущей ситуации мы ожидаем, что интерес инвесторов будет низким, а премия за риск будет постепенно увеличиваться, поскольку рубль отстает от других высокодоходных инструментов», — заключили аналитики Morgan Stanley. Говоря о перспективах курса, они предположили, что он будет держаться на уровне 78-79 рублей за доллар.

«Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем инвесторы снова почувствуют себя комфортно», — предположили аналитики Goldman Sachs.

Рубль понес геополитический ущерб

При этом еще в октябре 2021 года крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs называл рубль одной из наиболее привлекательных валют на развивающихся рынках. В начале 2022 года российская валюта начала сдавать позиции, но у нее еще есть шанс отыграться. Как сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». Он добавил, что в таком случае курс доллара может опуститься до 72 рублей.

Что касается российской экономики в целом, то ожидания на ее счет снизились. По мнению аналитиков Euler Hermes, рост ВВП России по итогам 2022 года составит три процента вместо озвученных в прежних оценках 3,3 процента.
Рынки,Владимир Брагин,Морган Стэнли Банк,ДОЙЧЕ Банк,Bloomberg,
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