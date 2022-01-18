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56 минут назад

Цена нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Цена на нефть марки Brent впервые за семь лет стала стоить более 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на вторник, 18 января.

Цена не нефть взлетела к семилетним максимумам
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 06:41 по московскому времени, один баррель нефти торговался по цене 87,31 доллара, подорожав при этом на 0,84 процента. В свою очередь нефть марки WTI достигла в цене отметки в 84,38 доллара, подорожав на 1,3 процента.

Недавно вице-премьер страны Александр Новак заявил, что у России есть достаточно ресурсов, чтобы увеличить поставки газа в Европу, однако их реализация требует времени и вложений, поэтому необходимы прозрачная политика сбыта на европейском рынке и долгосрочные контракты. По его словам, РФ выполнила все свои обязательства по поставкам в 2021 году.

В Fitch оценили вероятность обвала цен на нефть

До этого в СМИ сообщалось, что в ближайшие два месяца жители Европы могут остаться без газа из-за его высокого потребления в морозную погоду и низких запасов топлива в хранилищах. Среди основных предпосылок, которые могут привести к топливному кризису в Европе, называют переход на альтернативные источники энергии и снижение добычи голубого топлива.

Рынки,Экономика,Цена на нефть,Александр Новак,Fitch Ratings,
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