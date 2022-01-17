Возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT станет «атомной бомбой» для мирового рынка. Об этом заявил агентству DPA назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.
«Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг», — заявил политик, призвав «не трогать» систему.
По словам Мерца, если Россию отключат от SWIFT, спад ощутят все экономики, в частности экономика Германии.
«Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе», — отметил он.
Политик также предупредил, что в таком случае под удар попадет не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.
Ранее группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях при «атаке» России на Украину. Документ предусматривает введение санкций на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT, а также требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями.
В конце декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается.
10 января агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что крупнейшие страны Европы опасаются последствий жестких экономических санкций против России в связи с потенциальным вредом для собственных экономик.