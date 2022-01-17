Возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT станет «атомной бомбой» для мирового рынка. Об этом заявил агентству DPA назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг», — заявил политик, призвав «не трогать» систему.

По словам Мерца, если Россию отключат от SWIFT, спад ощутят все экономики, в частности экономика Германии.

«Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе», — отметил он.

Политик также предупредил, что в таком случае под удар попадет не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.

Ранее группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях при «атаке» России на Украину. Документ предусматривает введение санкций на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT, а также требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями.

В конце декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается.