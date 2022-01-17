Китай отчитался о рекордном успехе

Успешное восстановление от последствий пандемии позволило Китаю добиться рекордного экономического роста, пишет ТАСС со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР. Темпы увеличения ВВП оказались самыми высокими за 10 лет и достигли 8,1 процента, отчиталось ведомство.

Объемы экономики страны за 2021 год превысил 114 триллионов юаней — примерно 18 триллионов долларов. Промышленный сектор вырос на 8,2 процента, примерно до 7,1 триллиона долларов, сельскохозяйственный — на 7,1 процента, приблизительно до 1,3 триллиона долларов, сфера услуг показала рост в 8,2 процента (до 9,59 триллиона).

Вырос и номинальный доход на душу населения — на 9,1 процента. Показатель достиг 35 128 юаней, что составляет примерно 5,5 тысячи долларов. В сельской местности он вырос на 10,5 процента (около 2,8 тысячи долларов), в городской — на 8,2 процента (примерно 7,5 тысячи долларов). С учетом изменения цен рост составил 9,7 и 7,1 процента соответственно.