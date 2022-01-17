Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики

Сбер Управление Активами приступил к управлению средствами фонда целевого капитала Высшей школы экономики. Доход, полученный в результате инвестирования, направляется на реализацию программ и проектов развития университета. Этот эндаумент стал восемнадцатым фондом целевого капитала для управляющей компании.

Фонд целевого капитала Высшей школы экономики был создан в 2008 году и входит в тройку самых крупных университетских фондов России. Он принимает пожертвования от физических и юридических лиц и инвестирует эти средства по договору доверительного управления.

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Эндаумент состоит из ряда субфондов, которые предназначены для обеспечения работы различных программ: научных исследований, стипендиальных и грантовых программ, развития отдельных факультетов и вузовского лицея, а также для поддержки выдающихся выпускников. Так, доходы субфонда, который перешёл под управление Сбер Управление Активами, будут направляться на поддержку исследований процессов, протекающих в мозге человека, и развития когнитивных функций личности.

Сбер Управление Активами продолжает расширять сотрудничество с фондами целевого капитала. Мы работаем с широким кругом различных эндаумент-фондов, каждый из которых обладает своей совершенно уникальной спецификой. Это позволило накопить нам огромный опыт и максимально расширить наши компетенции в работе с фондами целевого капитала, потому что ключевые факторы успеха — понимание специфики эндаумента и выработка индивидуального подхода. Направление поддержки образовательных проектов активно развивается. Нам очень приятно, что мы вносим свою лепту в это развитие и что наш профессионализм оценил один из самых известных и престижных университетов страны

Генеральный директор Сбер Управление Активами

Сбер Управление Активами — крупнейшая (более 1,5 трлн рублей активов под управлением[1]), одна из старейших и наиболее успешных[2] управляющих компаний в России. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от «Эксперт РА» (А++) и НРА (ААА). У компании широкий профиль институциональных клиентов — НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды. Сбер Управление Активами управляет средствами свыше 30 институциональных клиентов, среди которых — Пенсионный фонд России, НПФ «Открытие», НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ «Ренессанс пенсии», Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.

[1] Объём активов под управлением компаний бизнеса Сбер Управление Активами по данным «Эксперт РА» на 30.06.2021.