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1 час назад

Цена российской нефти выросла до максимума 2014 года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Средиземноморье перешагнула через отметку 86 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Цена российской нефти выросла до максимума 2014 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 января в Средиземноморье (CIF Augusta) баррель нефти Urals поднялся до 86,24 доллара. В тот же день на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость российской экспортной нефти составляла 85,89 доллара за баррель.

Последний раз Urals преодолевала порог в 86 долларов в Европе 29 октября 2014 года.

Стоимость российской нефти растет вслед за эталонной североморской смесью Brent. 14 января впервые с октября 2021 года баррель Brent поднялся выше 86 долларов за баррель. Стоимость фьючерса с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE достигла 86,05 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов

Федеральный бюджет России на 2022 год сверстан исходя из стоимости Urals в 44,2 доллара за баррель. Все доходы выше этого уровня пойдут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Рынки,Фонд национального благосостояния,ИТАР-ТАСС,
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