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21 минуту назад

Доллару предрекли падение до ₽68

Для рубля начало нового года оказалось непростым: в моменте нацвалюта достигла отметки в 77 рублей за доллар. Однако инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что ситуация в скором времени развернется. Не исключено, что пара USD\RUB опустится до 68 рублей до конца года.

Доллару предрекли падение до ₽68
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если никакие негативные сценарии не реализуются, в ближайшие 4 месяца можно будет увидеть отметку 70 рублей за доллар, считает эксперт. Он отметил, что на международном рынке доллар уже начал падать к основным мировым валютам, развернувшись от полуторагодовых максимумов. по словам Михеева, такая ситуация должна оказать поддержку рублю.

«Рост цен на энергоносители, а также другие сырьевые товары, составляющие подавляющую часть экспорта РФ, создает сильный приток валютной выручки в страну. В 3 кв. 2021 года профицит счета текущих операций РФ составил рекордные с 4 кв. 2018 года $36,9 млрд», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что реальная процентная ставка в России является одной из самых высоких в мире благодаря высокой процентной ставке ЦБ РФ. В момент завершения цикла повышения ключевой ставки не исключен крупный приток капитала со стороны нерезидентов в ОФЗ, указал Михеев.

Он считает, что с точки зрения макроэкономики динамика для рубля крайне позитивна.

«Настолько благоприятной она не была как минимум несколько последних лет. Однако геополитические риски очень сильно влияют на оценку рубля со стороны инвесторов, в первую очередь, нерезидентов. Очевидным условием для начала роста рубля является снижение градуса геополитической напряженности», — заключил Михеев.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил агентству «Прайм», что у рубля еще есть шансы на укрепление. Как отметил эксперт, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». Он предположил, что в таком случае курс доллара может упасть до 72 рублей.

Рынки,Владимир Брагин,Алексей Михеев,Банк ВТБ,Центральный банк России,
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