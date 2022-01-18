Новые акции на Мосбирже: что можно купить

Московская биржа 3 января допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Ирина Прохорова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, на какие компании следует обратить внимание инвесторам.
Например, можно присмотреться к американским Nordstrom и American Eagle Outfitters. Последняя демонстрирует рекордную выручку и прибыль.
«В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна», — добавила Прохорова.
Также она отметила бумаги изготовителя и поставщика химикатов, реагентов и лабораторного расходного материала для биотехнологических компаний Avantor. У компании широкая диверсификация по рынкам сбыта и категориям производимой продукции.
Кроме того, по мнению Прохоровой, привлекательны бумаги Sprouts Farmers Market, Inc. Компания демонстрирует высокий устойчивый свободный денежный поток.
Она также рекомендует обратить внимание на бумаги Dick’s Sporting Goods. В 2022 году активная работа по улучшению покупательского опыта в магазинах и оптимизации продуктового ряда, начатая до пандемии, вместе с годами инвестиций в строительство омниканальной платформы существенно улучшили показатели компании. Прохорова также отметила, что Dick’s Sporting Goods продолжает стоить дешево по множеству показателей, несмотря на увеличившуюся капитализацию.
Ранее в январе руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников заявил агентству «Прайм», что положительную динамику в первой половине года продемонстрируют акции компаний с высокими дивидендами. В частности, бумаги «Газпрома» могут вырасти до 450 рублей, а «Башнефти» — до 1580 рублей.