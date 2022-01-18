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24 минуты назад

Новые акции на Мосбирже: что можно купить

Московская биржа 3 января допустила к торгам 80 новых бумаг зарубежных компаний. Аналитик УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Ирина Прохорова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, на какие компании следует обратить внимание инвесторам.

Новые акции на Мосбирже: что можно купить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, можно присмотреться к американским Nordstrom и American Eagle Outfitters. Последняя демонстрирует рекордную выручку и прибыль.

«В пределах 4% повысилась маржинальность по валовой прибыли, операционная маржа улучшилась до 16,5%, не наблюдавшихся с 2007 года. В случае, если высокий спрос и положительные изменения окажутся устойчивы, компания может быть интересна», — добавила Прохорова.

Также она отметила бумаги изготовителя и поставщика химикатов, реагентов и лабораторного расходного материала для биотехнологических компаний Avantor. У компании широкая диверсификация по рынкам сбыта и категориям производимой продукции.

Кроме того, по мнению Прохоровой, привлекательны бумаги Sprouts Farmers Market, Inc. Компания демонстрирует высокий устойчивый свободный денежный поток.

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Она также рекомендует обратить внимание на бумаги Dick’s Sporting Goods. В 2022 году активная работа по улучшению покупательского опыта в магазинах и оптимизации продуктового ряда, начатая до пандемии, вместе с годами инвестиций в строительство омниканальной платформы существенно улучшили показатели компании. Прохорова также отметила, что Dick’s Sporting Goods продолжает стоить дешево по множеству показателей, несмотря на увеличившуюся капитализацию.

Ранее в январе руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников заявил агентству «Прайм», что положительную динамику в первой половине года продемонстрируют акции компаний с высокими дивидендами. В частности, бумаги «Газпрома» могут вырасти до 450 рублей, а «Башнефти» — до 1580 рублей.

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