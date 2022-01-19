Инфляция в России замедлилась до 0,1 процента

Росстат предоставил данные, согласно которым инфляция в России за период с 11 по 14 января 2022 года замедлилась до 0,1 процента. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

По информации статистической службы, в годовом выражении инфляция составила 8,62 процента. В категории продовольственных товаров наиболее подорожали макаронные изделия — на 0,7 процента, мука — на 0,6 процента, а также консервированное детское питание из фруктов и ягод — на 0,5 процента.

Цены на стерилизованное молоко и печенье поднялись на 0,4 процента, на говядину, сливочное масло, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку — на 0,3 процента.

Из группы медикаментов подорожали: корвалол — на 0,3 процента, аллохол и валидол — на 0,2 процента, ренгалин — на 0,1 процента. Цены на эргоферон снизились на 0,5 процента, нимесулид — на 0,2 процента.

Стоимость бензина выросла на 0,1 процента, дизеля — на 0,2 процента.