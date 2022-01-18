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1 час назад

Цены на газ в Европе упали на 100 долларов

С начала торгов во вторник, 18 января, цены на газ в Европе упали на 100 долларов за тысячу кубометров. Фьючерс на февраль на крупнейшем европейском хабе TTF опускался до 878 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 14:55 мск котировки скорректировались до 912 долларов за тысячу кубометров. В начале дня цена составляла 1010 долларов.

Максимальная в истории стоимость газа в Европе была зафиксирована 21 декабря — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. На прошлой неделе котировки колебались в диапазоне 825-1130 долларов, однако в концу недели пошли в рост.

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Тогда же Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что заполненность подземных хранилищ газа в Европе составляет 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

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