Рост на биржах в Москве и Нью-Йорке и падение рубля. Обзор финансового рынка от 20 января

Торговая сессия на Московской бирже завершилась заметным ростом основных индикаторов. Основные фондовые индикаторы Уолл-стрит также выросли в первой половине торговой сессии четверга на фоне сильной отчетности американских корпораций.

Инвесторы ждут заседания Федрезерва на следующей неделе и ясности относительно того, какие шаги предпримет регулятор для сдерживания инфляции, которая в декабре достигла максимума за четыре десятилетия.

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Акции

К 20:30 (по мск) промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,1%, индекс S& P 500 прибавил около 1,21%, а NASDAQ-100 подскочил на 1,6%.

Тем временем индекс Мосбиржи повысился на 2,3%, торги закрылись на уровне 3516 пунктов. Индекс РТС взлетел на 2,5% и завершил торговую сессию на отметке в 1450 пунктов.

Валюта

На глобальном валютном рынке американский доллар практически не изменился к базовым валютам. Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 20:30 (по мск) находился в районе 95,5 пункта.

Российский рубль в вечернюю торговую сессию снизился по отношению к доллару. Против рубля продолжает играть негативная оценка участниками рынка дальнейшего развития событий на геополитических фронтах после последних комментариев президента США Джо Байдена, допустившего нападение России на Украину.

Байден в четверг сказал, что он ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что любое пересечение границы Украины российскими войсками будет считаться вторжением. Россия заплатит огромную цену за вторжение на Украину: на этот случай США подготовили широкие санкции, пообещал американский президент.

К 20:30 (по мск) доллар был близок к значению 76,5 рубля.

Нефть

Цены на нефть практически не изменились в четверг. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 (по мск) находилась в районе 89 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 86 долларов за баррель.