Раскрыты риски падения рубля

Главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников оценил риски падения рубля. Его слова передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Жильникова, рубль может упасть до 80 за доллар при повышении ценового риска или снижении котировки нефти до 60 долларов за баррель, однако он считает это маловероятным. «Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией», — отметил эксперт.

Он уверен, что на рубль давят геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть, при этом один из долгоиграющих факторов обесценения рубля — это инфляция. Жильников напомнил, что с 1 января по 10 января она ускорилась в два раза относительно декабрьского показателя.