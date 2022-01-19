Цена на нефть рекордно выросли

Цена на нефть в Японии поднялась в среду до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 60 тыс. иен (почти $524) за килолитр (около 6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цен связан с расчетами на то, что спрос на нефть в мире будет расти в связи с продолжающимся улучшением деловой конъюнктуры, в частности в США и в самой Японии, отмечает информационное агентство Kyodo.