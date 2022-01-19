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1 час назад

Цена на нефть в Токио вышла на максимум с октября 2014 года

Цена на нефть в Японии поднялась в среду до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 60 тыс. иен (почти $524) за килолитр (около 6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Цена на нефть рекордно выросли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рост цен связан с расчетами на то, что спрос на нефть в мире будет расти в связи с продолжающимся улучшением деловой конъюнктуры, в частности в США и в самой Японии, отмечает информационное агентство Kyodo.

В Fitch оценили вероятность обвала цен на нефть

Дополнительным фактором стало масштабное извержение подводного вулкана в районе островной страны Тонга на юге Тихого океана. Оно приводит к выбросу огромного количества плавающей пемзы, которая может препятствовать движению танкеров из Австралии со сжиженным природным газом. Это может создать его нехватку и привести к росту потребления нефти и нефтепродуктов.

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