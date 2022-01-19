Россия избавилась от американского госдолга

Россия в ноябре продолжила избавляться от вложений в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

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Российские вложения в американский госдолг снизились с 3,7 миллиарда долларов на начало ноября до 2,4 миллиарда долларов по итогам месяца. При этом долгосрочные инвестиции в российском портфеле составили 101 миллион долларов, а краткосрочные — 2,308 миллиарда долларов.

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам осени 2021 года составляли 1,34 и 1,081 триллиона соответственно.