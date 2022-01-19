Российским рынком акций завладел «индекс страха»

За период с 13 по 18 января российский индекс волатильности (RVI), или «индекс страха», вырос на 85% и превысил 60 пунктов на фоне геополитических рисков и излишней эмоциональности инвесторов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи и комментарии аналитика.

За этот же период индекс Мосбиржи потерял 13%, такая динамика сопровождалась резким взлетом индекса волатильности.

«Рост геополитических опасений привел к массовому уходу участников рынка от рисков, а также к распродажам нерезидентами. В результате эмоциональность инвесторов оказалась избыточной, индекс волатильности российского рынка (RVI) поднялся выше 60 пунктов», — сообщил Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Он указал на наблюдаемое в настоящее время расхождение между спредом на 5-летний кредитный дефолтный своп на Россию и индексом RVI.

«При текущих оценках кредитных дефолтных свопов волатильность на российском рынке должна быть ниже в два раза, что является дополнительным аргументом в пользу отскока на российском рынке», — отметил эксперт.

Во вторник, 18 января, рынок акций РФ рекордно обвалился на фоне панических распродаж и возросших геополитических рисков вокруг страны. Фондовый рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года, составивший более 15%. 19 января на утренней торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) на фоне геополитических рисков лишился более 2%. Чуть позже индекс отыграл падение до 3278,27 пункта (-1,52%).