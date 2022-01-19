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1 час назад

Транзит газа через Украину рекордно рухнул

Среднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в первой половине января оказался рекордно низким за последние четыре года. Он рухнул до 52,4 миллиона кубометров, написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

За первые 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 миллионов кубометров газа, в «ковидном» 2020-м –— 83,4 миллиона кубометров, в 2021 году — 124,6 миллиона кубометров, отметил он.

«"Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается», — уверен Макогон.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы.

В Киеве допустили воровство российского газа

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. Также российская компания не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в феврале.

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