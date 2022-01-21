Рубль вновь обвалился на торгах

Курс доллара 21 января на открытии торгов Московской биржи вырос на 8 копеек по сравнению с показателями закрытия в четверг и составил 76,72 рубля.

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В дальнейшем американская валюта продолжила расти и в 08:00 стоила 76,83 рубля.

В свою очередь, евро в пятницу утром на открытии торгов прибавил 20 копеек по сравнению с вечером 20 января, курс валюты ЕС составлял 86,88 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дорожать и к восьми часам утра поднялась до отметки 87 рублей ровно.

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 76,4408 рубля за доллар и 86,8215 за евро.