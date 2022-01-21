Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
46 минут назад

Курс валют сегодня: рубль снова валится на торгах

Курс доллара 21 января на открытии торгов Московской биржи вырос на 8 копеек по сравнению с показателями закрытия в четверг и составил 76,72 рубля.

Рубль вновь обвалился на торгах
Фото: ТАССТАСС

В дальнейшем американская валюта продолжила расти и в 08:00 стоила 76,83 рубля.

В свою очередь, евро в пятницу утром на открытии торгов прибавил 20 копеек по сравнению с вечером 20 января, курс валюты ЕС составлял 86,88 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дорожать и к восьми часам утра поднялась до отметки 87 рублей ровно.

Рубль понес геополитический ущерб

На момент публикации новости официальный курс валют, установленный Центробанком, составлял 76,4408 рубля за доллар и 86,8215 за евро.

Ранее Аналитик Андрей Маслов рассказал, когда произойдет очередное укрепление рубля.

Рынки,Андрей Маслов,Московская биржа,Центральный банк России,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители