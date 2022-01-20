Китайский юань вновь зарекомендовал себя как одну из самых популярных валют для трансграничных платежей, заняв четвертое место впервые с августа 2015 года, пишет Bloomberg. У доллара появился серьезный конкурент.

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Это второй показатель для китайской валюты за всю историю. На юань с июня приходится около 2,7 процента рынка, в то время как на доллар — 41 процент. Евро удерживает второе место, но его общая рыночная доля упала до восьмимесячного минимума в 37 процентов. Фунт занял третье место, а иена замкнула пятерку лидеров.

В последнее десятилетие популярность юаня как международной валюты неуклонно росла, отмечает издание. В декабре глобальные фонды увеличили вложения в китайские государственные облигации до рекордного уровня.