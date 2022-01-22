Биткоин рухнул до полугодового минимума

Курс биткоина рухнул ниже 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. По состоянию на 13:12 по московскому времени криптовалюта торговалась на уровне 34,161 тысячи долларов. Биткоин в последнее время сильно зависит от колебаний акций технологических компаний, отмечают эксперты Bloomberg.

Ранее российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.