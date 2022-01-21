Жириновский заявил о скором крахе доллара

«Вам разве не сказал президент (США Джо) Байден, что они лишат нас возможности оперировать с долларом? И кому нужны будут эти бумажки? Как раз доллар рухнет, на который подвизались наши граждане. Рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат. Да еще индексация пенсий. Поэтому я вам говорю исходя из того, что ситуация резко обострилась, и, возможно, что мы будем от доллара отключены», – пояснил свою позицию Жириновский.