Жириновский заявил о скором крахе доллара

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что сейчас необходимо хранить сбережения в рублях, потому что, по его словам, доллар скоро рухнет. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я бы всем советовал держать (сбережения) в рублях именно сейчас, когда возможно обрушение доллара и евро», - сказал Жириновский.
Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, следует ли сейчас продавать доллары и покупать рубли.
«Да, сейчас, потому что может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией, и это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», - заявил Жириновский.
В ответ на прогнозы экономистов о возможном скором падении национальной валюты до 100 рублей за доллар, политик напомнил об угрозах введения новых санкций со стороны Запада.
«Вам разве не сказал президент (США Джо) Байден, что они лишат нас возможности оперировать с долларом? И кому нужны будут эти бумажки? Как раз доллар рухнет, на который подвизались наши граждане. Рубль никуда не рухнет. Как лежали деньги в банке у гражданина, так и лежат. Да еще индексация пенсий. Поэтому я вам говорю исходя из того, что ситуация резко обострилась, и, возможно, что мы будем от доллара отключены», – пояснил свою позицию Жириновский.
Он отметил, что в этом случае доллары не примет ни один российский банк.
«Он будет погибать. Поэтому здесь как раз нужно исходить не из курса рубль – доллар, а из того, что доллар может отойти в сторону. Это будет как одна из мер, чтобы ударить по России», - отметил политик.
При этом он считает, что возможные новые санкции больно ударят в первую очередь по западным странам.
«Они по себе ударят, потому что мы не сможем рассчитываться долларами по нашим долгам Западным странам. Не сможем рассчитываться по нашим торговым соглашениям – все, что мы закупаем у них, а они не смогут нам платить долларами за нашу продукцию. Вот и все. Потеряют все те, кто будет оперировать долларами, ибо он исчезнет», - сказал лидер ЛДПР,
Он подчеркнул, что высказывает только свое мнение.
«Пусть каждый думает своей головой. У нас все люди умные, и пусть думают. У кого-то всю жизнь под матрасом деньги лежат, и никакие банки, валюты их не интересуют. Пусть каждый сам решает», - заключил Жириновский.