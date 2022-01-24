Названы условия для падения доллара до ₽63

Замедление темпов роста инфляции в России, высокие цены на нефть и снятие рисков международных санкций способны повлечь за собой резкое укрепление курса рубля. Это может опустить доллар с текущих 76-77 рублей на 13-14 рублей, но не сразу, а в течение 2022 года, сообщил «Российской газете» главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.

«Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до пяти рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью за счет сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции», – считает эксперт.

Поможет рублю опосредованно и энергокризис в Европе, который спровоцирует дополнительный приток валюты по каналам «Газпрома», в частности, через дивиденды и конвертацию выручки, добавил Прокудин.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что в ближайшие недели на российском финансовом рынке будут наблюдаться высокие колебания. Это обусловлено геополитической напряженностью. Согласно прогнозам аналитиков, курс доллара будет в районе 76-79 рублей, курс евро – 86-89 рублей. На стороне рубля – рекордная за семь лет стоимость нефти (87 долларов за баррель Brent) и высочайший приток валюты в страну, указали эксперты.