Курс рубля усиливает падение, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года.

На 14:01 мск курс евро вырос на 1,56 рубля, до 89,4 рубля. Курс американской валюты прибавил 1,55 рубля и составил 78,98 рубля.

Индекс РТС на Московской бирже опустился ниже 1300 пунктов, что стало минимумом с декабря 2020 года. По данным на 14:16 мск индекс потерял 7,76% и составил 1293 пункта. На открытии торгов (в 10:00 мск) он был на уровне 1402 пункта. Индекс Мосбиржи потерял 6,24%, упав до 3224,53 пункта.

Падение котировок обусловлено новыми заявлениями Запада о санкциях в отношении России. В выходные заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб сообщил о том, что Россию ждут «очень серьезные последствия», если она попытается установить марионеточный режим на Украине.

Другой фактор давления на российские акции – новость о том, что Госдепартамент США распорядился начать вывозить с Украины семьи служащих посольства США «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Процесс эвакуации своих дипломатов с Украины также начала Великобритания.