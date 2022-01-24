Курс рубля усиливает падение, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021 года.
На 14:01 мск курс евро вырос на 1,56 рубля, до 89,4 рубля. Курс американской валюты прибавил 1,55 рубля и составил 78,98 рубля.
Индекс РТС на Московской бирже опустился ниже 1300 пунктов, что стало минимумом с декабря 2020 года. По данным на 14:16 мск индекс потерял 7,76% и составил 1293 пункта. На открытии торгов (в 10:00 мск) он был на уровне 1402 пункта. Индекс Мосбиржи потерял 6,24%, упав до 3224,53 пункта.
Падение котировок обусловлено новыми заявлениями Запада о санкциях в отношении России. В выходные заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб сообщил о том, что Россию ждут «очень серьезные последствия», если она попытается установить марионеточный режим на Украине.
Другой фактор давления на российские акции – новость о том, что Госдепартамент США распорядился начать вывозить с Украины семьи служащих посольства США «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Процесс эвакуации своих дипломатов с Украины также начала Великобритания.
Также газета Sydney Morning Herald сообщила, что эвакуацию семей дипломатов из Киева начали власти Австралии. По ее данным из украинских источников, на Украине находятся около 1400 австралийских граждан, однако правительство Австралии пока это не подтверждает.