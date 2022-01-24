В Кремле прокомментировали падение фондового рынка РФ

«Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии «глубокого пессимизма». Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», – заявил Песков.