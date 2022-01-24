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1 час назад

В Кремле прокомментировали падение фондового рынка РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после периодов падения на финансовых рынках наблюдается рост. Чем раньше оппоненты России прекратят истерику, тем скорее это произойдет. Так он прокомментировал падение российского рынка акций 24 января. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле прокомментировали падение фондового рынка РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии «глубокого пессимизма». Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», – заявил Песков.

24 января курс российской валюты продолжил падать. Курс доллара вырос до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года. Европейская валюта поднялась выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года.

Индекс РТС на Московской бирже опустился ниже 1300 пунктов, что стало минимумом с декабря 2020 года. Индекс потерял 7,76% и составил 1293 пункта. Индекс Мосбиржи потерял 6,24%, упав до 3224,53 пункта.

Ослабление рубля происходит на фоне геополитических новостей. США и Великобритания решили начать эвакуацию персонала и семей из своих посольств на Украине, а НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу. Также газета Sydney Morning Herald сообщила, что эвакуацию семей дипломатов из Киева начали власти Австралии.

Рынки,Дмитрий Песков,НАТО,Московская биржа,РИА Новости,
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