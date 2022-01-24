ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за волатильности рынков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 24 января.

— Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении операций в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в банке. Регулятор следит за ситуацией на рынке и обладает инструментами по предотвращению угроз для финансовой стабильности, отмечается на сайте ЦБ.

24 января сообщалось, что индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимальное с 1 декабря 2020 года значение. Значение индекса Московской биржи составило 3224,24 пункта, а индекса РТС — 1294,84 пункта.