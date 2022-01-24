Цены на газ в Европе рванули вверх

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли почти на 19% и торгуются в районе 1100 долларов за тысячу кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Цена февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба в начале торгов выросла почти до 1000 долларов. После этого темпы замедлились, однако вскоре вновь пошли в рост, и к 15.48 мск достигли 1101,3 доллара. На 16.01 мск цены немного снизились до 1091,6 доллара. Это на 18,7% выше расчетной цены пятницы — 922,8 доллара.