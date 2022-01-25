Американский банк JPMorgan, крупнейший в стране по размеру активов, на фоне увеличения геополитической напряженности полностью вышел из рубля. Об этом со ссылкой на заявление банка сообщает Reuters.

Организация, под управлением которой находятся активы в 2,6 триллиона долларов, поставила крест на российской валюте в связи с непрогнозируемыми рисками развития ситуации вокруг Украины. При этом банк признал, что ранее недооценивал опасность и в итоге понес потери на таких вложениях.

Год назад рублевые позиции JP Morgan находились выше рынка. Однако весеннее обострение на границе России и Украины заставило аналитиков банка пересмотреть позиции. Тем не менее они ожидали, что связанные с рублем риски пойдут на спад, а президент Джо Байден не решится ввести серьезные экономические санкции против Москвы.

В начале 2022 года в банке признали, что больше не могут игнорировать негативные сценарии, а потому все предыдущие рекомендации о длинных вложениях в рубль потеряли силу.

Статистика Центробанка России показывает, что иностранные инвесторы начали покидать российский рубль еще в октябре 2021 года. Российский госдолг в прошлом году потерял 3,4 миллиарда долларов, на 13 миллиардов сократились вложения в акции.

Жесткая взаимная риторика России и США сделала рубль худшей из валют рынков развивающихся стран по состоянию на начало 2022 года. Российская валюта потеряла 5,4 процента стоимости, причем такая динамика наблюдается на фоне рекордных за последние семь лет цен на нефть и возросшего притока долларов в экономику.