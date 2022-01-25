ЦБ резко повысил курсы доллара и евро

Банк России решил существенно повысить официальные курсы доллара и евро на 26 января. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс евро на среду вырос на 1,34 рубля по отношению к предыдущему показателю, до 88,93 рубля. Курс доллара вырос на 1,28 рубля, до 78,64 рубля.

Биржевой курс рубля во вторник, 25 января, умеренно растет благодаря дорожающей нефти. Тем не менее, эта корректировка лишь незначительно компенсирует обвал, произошедший 24 января.

Обострение геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной привело к тому, что 24 января курс рубля упал. Курс доллара превысил 79 рублей, курс евро - 89 рублей. ЦБ решил приостановить операции по покупке валюты на рынке. В этот же день российский рынок акций обрушился по главным биржевым индексам до уровней начала пандемии в марте 2020 года. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов понедельника упал на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта.