Белый дом объяснил падение рубля

Наблюдающееся в последнее время падение рубля отражает значительность готовящихся в США экономических санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

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В ходе телефонного брифинга чиновник подчеркнул, что нынешняя перемена в цене российской валюты, возможности дефолта — «отражают значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины».