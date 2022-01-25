Белый дом объяснил падение рубля

Наблюдающееся в последнее время падение рубля отражает значительность готовящихся в США экономических санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
В ходе телефонного брифинга чиновник подчеркнул, что нынешняя перемена в цене российской валюты, возможности дефолта — «отражают значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины».
Падение рубля фиксируют последние несколько дней. Предполагается, что на курс влияет обострение конфликта вокруг Украины. В понедельник, 24 января доллар рос выше 79 рублей, евро — выше 89 рублей. В результате ЦБ России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке.