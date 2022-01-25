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28 минут назад

Рубль отреагировал падением на санкционные угрозы США

После обнародования новых санкционных угроз со стороны США стало известно о небольшом падении рубля: доллар прибавил около 20 копеек, а евро только попытался выйти в плюс, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль отреагировал падением на санкционные угрозы США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 по московскому времени вторника рос на 36 копеек — до 79,12 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 89,16 рубля. До новостей из Соединенных Штатов доллар стоил около 79 рублей, евро – около 89 рублей. По состоянию на 17.33 мск курсы вернулись на эти уровни.

Ранее белый дом заявил, в частности, что финансовые санкции США против России окажутся тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а Центробанк потратил 25% резервов на его поддержку. Однако тогда рубль еще не был плавающим, чем может объясняться вполне сдержанная реакция курса рубля на новую санкционную риторику.

Как заявил представитель администрации США в ходе телефонного брифинга, нынешняя перемена в цене валюты, возможности дефолта - "отражают значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".

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