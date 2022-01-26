В рост рубля перестали верить

Стратеги американского банка JPMorgan Chase перестали верить в рост рубля в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, аналитики призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту.

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«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — констатировали в JPMorgan и добавили, что сейчас рубль недооценен по крайней мере на 13 процентов.

В целом в самом банке поставили крест на рубле и закрыли все позиции в российской валюте, сославшись на невозможность прогнозировать риски из-за ситуации с Украиной.

Падение российского фондового рынка началось с середины января на новостях о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности. Только в январе рубль потерял более 5 процентов — максимальный показатель среди развивающихся рынков. Быстрое обесценивание рубля вынудило российский Центробанк остановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Как писало агентство Bloomberg, на фоне геополитической напряженности иностранные инвесторы из стран с формирующимся рынком начали разочаровываться в рубле в качестве популярной валюты для вложений.

В Белом доме ослабление российской валюты связывают с угрозой санкций США случае эскалации на Украине. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил в обвале рынка истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки роста он не назвал.