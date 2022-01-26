Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей

По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА» компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2021 года продолжают занимать первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний. За IV квартал 2021 года объём средств вырос на 4,6%[1] и достиг 1,56 трлн рублей.

Таким образом впервые на российском рынке доверительного управления преодолён рекордный рубеж в 1,5 трлн рублей. Ранее компании бизнеса Сбер Управление Активами первыми в стране преодолели отметку в 1 трлн рублей под управлением в конце 2019 года.

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Стоит отметить, что подавляющее большинство управляющих компаний показало снижение активов под управлением, в то время как компании бизнеса Сбер Управление Активами были одними из немногих, чьи активы приросли. Основным драйвером роста остаются розничные инвесторы: объём их средств под управлением продолжает расти двузначными темпами.

Совокупно объём рынка доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций по итогам 2021 года составил 10,5 трлн рублей1. Прирост был обусловлен сохраняющимся высоким интересом розничных инвесторов к инвестиционным инструментам и продуктам Сбер Управление Активами в частности, несмотря на возросшую волатильность фондовых площадок в IV квартале.

По итогам четвёртого квартала лишь единичные управляющие компании показали рост стоимости чистых активов, а Сбер Управление Активами не только подтвердил своё лидерство, но и упрочил преимущество перед основными конкурентами на рынке управления активами. Хочу отметить рост числа клиентов и объёма активов во всех сегментах. Мы проделали огромную работу, чтобы сделать наши продукты еще «ближе» для наших клиентов как с точки зрения доступности, так и понимания наших продуктов. Например, за прошедший год мы в несколько раз сократили сроки операций клиентов с продуктами доверительного управления и паями паевых инвестиционных фондов. Мы также раскрываем сценарные доходности по всем нашим продуктам, чтобы клиентам было проще понимать их перспективы и сравнивать их между собой. Мы понимаем, что розничными инвесторами руководит не только мода на инвестиции — они делают выбор в пользу удобных и понятных решений

Генеральный директор Сбер Управление Активами

Сбер Управление Активами — один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. Компания удерживает лидерство в рейтинге Московской биржи по числу открытых ИИС среди всех управляющих компаний — 299 тыс. на 01.01.2022. Около 57% всех ИИС с доверительным управлением частные инвесторы открывают в Сбер Управление Активами. По данным портала Investfunds Сбер Управление Активами принадлежит крупнейшая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) — 25,2%, при этом в сегменте биржевых ПИФов (БПИФ) отдельно доля компании составляет 38,72%[2].