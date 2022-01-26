Из-за напряжённой ситуации вокруг Украины, обсуждения новых санкций против России и резкого роста цен на продукты россияне могут задуматься о том, как сохранить накопления в условиях сильной геополитической нестабильности. «Секрет фирмы» пообщался с экономистами, которые рассказали, стоит ли россиянам уже сейчас покупать иностранную валюту.

Несмотря на растущие цены на нефть, за последнюю декаду января курс рубля колебался между 70 и 80 рублями за доллар. 24 января доллар вырос до 79 рублей, а евро превысило отметку в 89 рублей. Тем не менее, как пишет EADaily, россияне не стали активно скупать валюту.

«Повышенный спрос на иностранную валюту есть, но резко возросший курс её продажи охлаждает интерес клиентов к покупке», — заявил изданию директор департамента операций на финрынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал изданию «Прайм», что россияне уже привыкли к колебаниям рубля между 70 и 80 за доллар.

«При этом россияне скорее покупают доллары, когда рубль укрепляется к 70, и продают доллары, когда рубль слабеет к 80», — считает он.

Аналитик добавил, что рубль — очень недооценённая валюта, которая может легко укрепиться к доллару и достичь курса в 72–74 рубля. Но для этого нужна высокая цена на нефть и геополитическая стабилизация.

Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты более скептически относятся к перспективам рубля.

Экономист, глава направления стратегического и макроэкономического анализа в компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев считает, что у рубля не лучшие перспективы.

«Желательно было раньше покупать доллары. В любом случае пока идёт такой ажиотаж, то прямо сейчас бежать и покупать не стоит. Потому что, несмотря на сильное падение рубля, оно происходит по принципу "два шага в одну сторону, шаг в обратную". Возможны коррекции», — рассказал он.

Экономист отметил, что у того, кто думает о покупке долларов, дела идут не очень плохо. Для большинства это неактуальный вопрос — были бы рубли.

«Если они думают о том, покупать или не покупать валюту, порадуемся за них», — заметил Николаев.

«Я думаю, ещё покупать не поздно. Важно учитывать тот период, на который вы хотите купить валюту. У нас недавно был провозглашён курс на дедолларизацию. И до чего можно в этом дойти — можно только догадываться. Неизвестно, что будет через несколько лет. На короткий срок покупать точно не стоит — больше потеряете. На срок около года, может, чуть больше, ещё можно прикупить. Тенденция на ослабление рубля сохранится», — считает Николаев.

При этом экономист посоветовал россиянам, которые давно собирались купить импортную продукцию, сделать это сейчас и не откладывать. По его мнению, тенденция на ослабление рубля сохранится и, возможно, даже усилится. На рубль давит обострение геополитической ситуации, и даже растущие цены на нефть его не спасают. Но в обозримой перспективе цены на нефть начнут падать. Поможет этому и энергопереход с отказом от неэкологичного топлива.

«ФРС (Федеральная резервная система, исполняет функции Центробанка. — Прим. «Секрета») США с марта будет повышать ставку, а это удорожание доллара, что означает удешевление рубля. Так что у рубля перспективы не очень хорошие», — добавил он.

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что россиянам нужно диверсифицировать свои накопления.

«Я всегда считаю, что какую-то часть накоплений можно держать в валюте, сочетая с другими возможными способами: рублёвыми банковскими депозитами, или ценными бумагами, или покупкой ликвидных товаров. Но полностью полагаться на покупку долларов или любой другой валюты не следует», — заявил Климанов.