В Европе нашли способ заменить природный газ

Ученые и инвесторы полагают, что одноклеточные древние существа, называемые археями, смогут удовлетворить будущие потребности Европы в природном газе, пишет Bloomberg.

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Европейские энергетические компании полагаются на одноклеточных существ, называемых археями, для ферментации углекислого газа и водорода в метан — основной компонент природного газа. Идея состоит в том, чтобы предотвратить попадание в атмосферу выбросов, вызывающих потепление планеты, путем улавливания CO₂, выделяемого, когда фабрики сжигают ископаемое топливо, и использования его для производства еще большего количества топлива.

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«Археям 4 миллиарда лет, и они представляют собой самый старый метаболизм, который у нас есть на Земле», — рассказал Александр Крайете, химик, имеющий патенты, связанные с процессом ферментации.

Археи населяют лишенные кислорода среды с высоким давлением на глубине и под землей.

По словам Дорис Хафенбрадль, управляющего директора немецкой компании Electrochaea GmbH, вместо того, чтобы покупать природный газ, можно заменить его и сделать возобновляемым.

«Это газ с низким содержанием углерода, который мы можем произвести относительно быстро, чтобы заменить ископаемый вариант», - говорит Хафенбрадль.

Технология по-прежнему требует дополнительных инвестиций в миллиарды евро, чтобы стать коммерчески конкурентоспособной. Компания Electrochaea, расположенная недалеко от Мюнхена, уже привлекла 36 миллионов евро (41 миллион долларов). По словам Хафенбрадль, Electrochaea уже построила демонстрационные заводы в Дании, Венгрии и Швейцарии.

Один из самых амбициозных проектов расположен недалеко от границы Австрии с Германией, где четвертый по величине в Европе оператор хранилищ RAG Austria AG проводит эксперименты с археями в своих газовых резервуарах. Компания, основными акционерами которой являются коммунальные предприятия EVN AG и Uniper SE, планирует использовать возобновляемую энергию, вырабатываемую в Украине, для производства водорода, необходимого для процесса. По словам главного исполнительного директора RAG Маркуса Миттереггера, на реализацию этого проекта уйдут десятилетия, но он приведет к созданию более чистой и самодостаточной европейской энергетической системы.