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1 час назад

Раскрыты сроки запуска газопровода из России в Китай

Газопровод из России в Китай через Монголию планируется запустить в 2027-2028 годах, пишет агентство "Монцамэ" со ссылкой на вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.

Раскрыты сроки запуска газопровода из России в Китай
Фото: ReutersReuters

Как отмечается, сегодня была завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода из России в Китай через Монголию. Как следует из ТЭО, проект технически осуществим и экономически выгоден. Согласно обоснованию, всего при реализации проекта будет задействовано 7 тыс. человек.

"Теперь, когда технико-экономическое обоснование утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что он продлится полтора года. А строительство вообще планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы", - приводятся в сообщении слова Амарсайхана.

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