Раскрыты сроки запуска газопровода из России в Китай

"Теперь, когда технико-экономическое обоснование утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что он продлится полтора года. А строительство вообще планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы", - приводятся в сообщении слова Амарсайхана.