Раскрыты сроки запуска газопровода из России в Китай

Газопровод из России в Китай через Монголию планируется запустить в 2027-2028 годах, пишет агентство "Монцамэ" со ссылкой на вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.
Как отмечается, сегодня была завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода из России в Китай через Монголию. Как следует из ТЭО, проект технически осуществим и экономически выгоден. Согласно обоснованию, всего при реализации проекта будет задействовано 7 тыс. человек.
"Теперь, когда технико-экономическое обоснование утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что он продлится полтора года. А строительство вообще планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы", - приводятся в сообщении слова Амарсайхана.