Курс евро взлетел

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей.

По состоянию на 18.57 мск, евро торговался на отметке 90,10 рубля, прибавляя 1,30 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз отметку в 90 рублей европейская валюта преодолевала в июле 2021 года.

Доллар также значительно растет и подбирается к 80 рублям. К 19.00 мск доллар стоит 79,94 рубля – на 1,31 рубля больше, чем на закрытие торгов вторника.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. В среду посольство США на Украине предложило находящимся там гражданам США подумать над немедленным отъездом из страны.