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1 час назад

Курс евро взлетел

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей.

По состоянию на 18.57 мск, евро торговался на отметке 90,10 рубля, прибавляя 1,30 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз отметку в 90 рублей европейская валюта преодолевала в июле 2021 года.

Доллар также значительно растет и подбирается к 80 рублям. К 19.00 мск доллар стоит 79,94 рубля – на 1,31 рубля больше, чем на закрытие торгов вторника.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. В среду посольство США на Украине предложило находящимся там гражданам США подумать над немедленным отъездом из страны.

Белый дом объяснил падение рубля

При этом рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды увеличился на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.

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