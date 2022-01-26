В Германии заявили о зависимости от российского газа

Германия на 55% зависит от российского газа. Об этом на брифинге в Берлине заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Робер Хабек.
«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа, во всяком случае, в прошедшие годы», — сказал Хабек.
По его словам, сейчас возможности ФРГ по диверсификации путей поставок значительно расширились благодаря более чем 20 терминалам для СПГ в Европе.
«Все договоры о поставках газа из России соблюдаются, но, правда, больше не по трубопроводу на Украине, не через Польшу по "Ямалу — Европе", а по "Северному потоку-1"», — отметил Хабек.
Ранее представитель Минэкономики Германии Беате Барон на брифинге заявила, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет 40-41%.