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28 минут назад

В Германии заявили о зависимости от российского газа

Германия на 55% зависит от российского газа. Об этом на брифинге в Берлине заявил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Робер Хабек.

В Германии заявили о зависимости от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа, во всяком случае, в прошедшие годы», — сказал Хабек.

По его словам, сейчас возможности ФРГ по диверсификации путей поставок значительно расширились благодаря более чем 20 терминалам для СПГ в Европе.

«Все договоры о поставках газа из России соблюдаются, но, правда, больше не по трубопроводу на Украине, не через Польшу по "Ямалу — Европе", а по "Северному потоку-1"», — отметил Хабек.

Ранее представитель Минэкономики Германии Беате Барон на брифинге заявила, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет 40-41%.

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