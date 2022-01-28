Инвесторы разочаровались в хай-тек?

Анна Литвиненко - Партнер OKSLABS. Начало 2022 г. на фондовом рынке США ознаменовалось масштабной распродажей активов. Значит ли это, что технологические компании потеряли доверие инвесторов, или на рынках наметилась более серьезная коррекция и пересмотр портфелей? Распродажи — дело обычноеВ марте 2020 г. в результате неопределённости, вызванной появлением коронавирусной инфекции, на мировом фондовом рынке произошла крупная распродажа активов.Для поддержки экономики ФРС США снизила ставку до околонулевого уровня и запустила программу количественного смягчения. Последующие краткосрочные просадки на фондовом рынке в таких условиях выкупались уже на следующий день за счет существенных объемов доступных и практически бесплатных денег. В результате в течение 2020–2021 гг. индекс широкого рынка S&P 500 многократно обновлял свои исторические максимумы, достигнув на пике значения в 4796 пунктов, а какое-либо устойчивое снижение котировок наблюдалось только в отдельных активах, но не в индексе.2020 и 2021 гг. стали для фондового рынка США одними из самых успешных: доходность индекса S&P 500 в 2020 г. составила 16,3%, а в 2021 г. — 26,9%, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Изменение риторики ФРС СШАКонец 2021 г. и начало 2022 г. ознаменовались кардинальной сменой настроений на рынке в результате изменения политики ФРС. В результате существенного разгона инфляции в США до 6,8% по итогам 2021 г. ФРС объявила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу сворачивания стимулов в марте 2022 г., а не в июне, как планировалось ранее. Агентство также планирует не менее трех раз повысить ключевую ставку в 2022 г., хотя еще в сентябре 2021 г. планировалось однократное повышение ставки.На фоне ужесточения денежно-кредитной политики и более агрессивных ожиданий по росту ключевой ставки с начала 2022 г. S&P 500 упал почти на 4,0% (на 20.01.2022), при этом наблюдается снижение всего индекса, а не отдельных активов. В этот раз участники рынка не ожидают быстрого выкупа просадки, поскольку на рынке отсутствуют условия, аналогичные 2020 г.От акций роста к акциям стоимостиК 19 января 2022 г. доходность Treasury Yield 10 Years (ticker:TNX) подскочила до 1,8650, что является максимальным значением за последние два года. Учитывая, что инфляционные риски еще не исчерпали себя: текущие значения инфляции в США находятся намного выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2,0%; доходность по десятилетним облигациям казначейства США продолжит рост и в скором времени, по оценкам RussellInvestments, может достичь отметки в 2,0% (Treasury Yields Outlook 2022 | Russell Investments).Рост доходности по облигациям трансформируется в пересмотр инвесторами требуемой нормы доходности при оценке стоимости акций. Инвесторы требуют гораздо более высоких надбавок за риск, так как ожидают в долгосрочной перспективе значительно более высокую ключевую ставку, что в итоге приводит к снижению стоимости активов и попыткам оптимизировать уровень риска всего портфеля.В результате с начала января 2022 г. инвесторы активно ребалансируют портфели, увеличивая долю денежных средств и отдавая предпочтение акциям стоимости (отличаются устойчивым бизнесом) в противовес акциям роста (отличаются высоким темпом роста выручки), основными представителями которых являются технологические компании. Данные компании зачастую имеют высокую капитализацию и оценку по ключевым мультипликаторам, несмотря на то, что многие из них исторически являются убыточными, имеют высокую долговую нагрузку и тем самым более чувствительны к колебаниям процентной ставки.В 2020–2021 гг. в условиях пандемии COVID-19 инвесторы, наоборот, ребалансировали портфели, отдавая предпочтение акциям высокотехнологичных компаний, так как они являлись основными бенефициарами ограничительных мер.Только ли высокотехнологичные активы потеряли доверие инвестора?Анализ динамики крупнейших ETF в разрезе отдельных индустрий на американском рынке показывает, что лидерами падений третьей недели января стали компании из секторов технологий (ticker: XLK; -5,5%) и товаров выборочного спроса (ticker: XLY; -6,4%). Однако остальные индустрии также показали негативную динамику, при этом снижение наблюдается как на уровне мелких компаний, так и среди компаний высокой капитализации. Исключением стал сектор энергетики, который на фоне ожиданий восстановления мировой экономики чувствует себя более уверенно (ticker: XLE; +1,5%).Подобные ребалансировки являются попыткой инвесторов переложить средства в секторы, которые сильнее выиграют от восстановления экономики и имеют более низкий уровень риска.В то время на российском рынкеПомимо влияния глобальных рынков, ситуация на российском фондовом рынке осложнена наличием специфических страновых рисков. С начала 2022 г. на российском рынке также произошло существенное снижение котировок. Индекс РТС упал на 11,2%, а среди отдельных индустрий лидерами падения стали технологический и финансовый секторы. Только за третью неделю января 2022 г. индекс технологических компаний (ticker: MOEXIT) снизился на 15,0%, а индекс компаний финансового сектора (ticker: MOEXFN) — на 14,3%. Цены многих российских акций вернулись на год назад — не помогла даже дорожающая нефть.Основным фактором падения является напряженная геополитическая ситуация из-за эскалации отношений Россия-США-НАТО и отсутствия результатов в переговорах по гарантиям безопасности. Иностранные инвесторы начали закрытие своих позиций в российских активах. После начавшегося снижения котировок в январе дополнительное давление оказало массовое закрытие брокерами маржинальных позиций частных инвесторов в результате наступивших маржин-коллов, при этом объем продаж российских институциональных инвесторов был небольшой. Лидерами падения за третью неделю стали TCS Group — 24,6%, OZON — 24,0%, HeadHunter — 16,1%, Yandex — 15,8%, а также Сбербанк — 15,7%.Что же дальше?На наш взгляд, основная тенденция на американском рынке в отношении перехода от акций роста к акциям стоимости сохранится. Вероятно, основными бенефициарами восстановления экономики станут компании с положительным денежным потоком в индустриях энергетики и финансового сектора. В качестве привлекательных инвестиций инвесторы по-прежнему будут рассматривать высокотехнологичные компании с хорошим балансом, устойчивым финансовым положением и постоянной прибылью.С учетом сложившейся негативной конъюнктуры на мировом фондовом рынке, продолжающегося влияния коронавирусной инфекции на экономику и специфических геополитических рисков перспективными сегментами российского фондового рынка могут стать акции нефтяных компаний и металлургов, которые, будучи экспортерами, выигрывают от относительной слабости рубля и тенденции инвесторов к увеличению в портфеле доли акций стоимости. Дополнительным бонусом может стать рост ожидаемой дивидендной доходности по большинству голубых фишек банковского, потребительского и нефтегазового секторов экономики.