Финансовые аналитики, опрошенные «Лентой.ру», дали советы россиянам по наиболее грамотным и наименее рискованным вложениям в условиях волатильности на российском фондовом рынке. По их словам, наиболее разумным подходом станет ничего не делать и ожидать стабилизации положения.

С начала 2022 года на отечественном фондовом рынке фиксировалось сразу несколько антирекордных показателей. Наименьших значений за несколько последних месяцев достигали индекс Московской биржи и курс рубля (относительно главных мировых валют). 26 января котировки российской национальной валюты резко просели: доллар подорожал до 80 рублей, евро — до 90. Обвал случился на фоне очередного обострения ситуации вокруг Украины, в намерениях напасть на которую западные страны по-прежнему обвиняют Россию. Поводом для распродажи рубля и номинированных в нем активов стало заявление главы фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. Он рассказал, что партия обратилась к руководству страны с просьбой начать поставки вооружений самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Только спокойствие

Старший аналитик Alpari Анна Бодрова советует россиянам не совершать рискованных операций и никак не реагировать на колебания котировок. При этом тем, кто только собирается вкладывать накопления, стоит обратить внимание на рублевые вклады в российских банках.

«Рублевые депозиты как консервативный инструмент сбережений денег, наверное, является самым предпочтительным вариантом — потому что ставка чуть ниже, чем инфляция, но незначительно. По степени безопасности такое вложение сейчас предпочтительно», — говорит Бодрова.

Тем, у кого на руках имеются запасы наличной иностранной валюты, специалист советует сохранить их:

«Идеальный подход — когда на волне рыночных эмоций удается сохранить холодный разум и не делать на опережение ничего. Лучше дождаться времени стабилизации и только тогда принимать решения. Эмоции — плохой советчик при принятии финансовых решений».

Однако в настоящий момент покупать доллар, евро и другую иностранную валюту нецелесообразно, поскольку они находятся близко к пикам своей стоимости.

«Для этого нужно дождаться момента, когда рынок скорректируется хотя бы процентов на десять», — отмечает Бодрова.

Похожий совет дает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: «В таких условиях для целей среднесрочных сбережений лучше не паниковать и придерживаться стандартных стратегий. Из-за растущих ставок в рублях большую часть средств можно по-прежнему держать на депозитах и/или в качественных облигациях, обещающих семь-десять процентов годовых».

По его словам, меньшую часть личных накоплений можно держать в иностранной валюте, при этом вкладываясь в банковские или биржевые инструменты. Однако следует понимать, что надежность валюты будет компенсирована меньшей по сравнению с рублевыми активами доходностью. Это особенно важно в условиях повышенной инфляции. По итогам 2021 года она составила 8,4 процента.

«Что касается возможных активов, то после текущей коррекции можно осторожно формировать портфель в акциях, хотя здесь мы можем увидеть еще более низкие уровни. В облигациях, независимо от их срока, пока сохраняются риски негативной динамики из-за сохраняющегося потенциала по повышению ставки ЦБ в ближайшие месяцы», — говорит Полевой, добавляя, что особенно привлекательными в ближайшее время могут стать облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном, привязанным к уровню инфляции или к ключевой ставке ЦБ.

Под контролем

Анна Бодрова из Alpari напоминает, что российские власти, в первую очередь ЦБ, будут принимать меры и постараются не допустить дальнейшего ослабления рубля.

«Чтобы это делать, ему [ЦБ] нужно выводить на рынок триллион [рублей в валютном эквиваленте] в день. Это огромная сумма. Она у него есть, но вряд ли сейчас он пойдет на такие решительные шаги. Он будет потихоньку выравнивать курс, стабилизируя ситуацию», — говорит собеседница «Ленты.ру».

Одно из проявлений такой политики заключается в приостановке закупки иностранной валюты Минфином (в качестве агента ЦБ) на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Согласно ему, нефтегазовые сверхдоходы бюджета (в виде налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины) при цене нефти выше заранее установленного и прописанного в бюджете уровня направляются на покупку валюты на внутреннем рынке и зачисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В середине января Минфин приостановил закупки, стремясь снизить спрос на валюту и рублевое предложение.

Все идет по плану

В свою очередь, руководитель блока инвестиционных продуктов «Открытие Брокера» Антон Шабанов советует в любой ситуации отталкиваться от заранее выбранного и просчитанного финансового плана.

«Инвестиции — это же не просто "пойду-ка я вложусь во что-нибудь и заработаю чем больше, тем лучше". При таком подходе нужно идти в МММ — там самый максимальный доход. Другой вопрос, что его никто никогда не видел. То же самое и с рынками. Вы (...) имеете план, четкий, просчитанный, у вас есть конкретные цели по срокам, доходностям, суммам, и вы к ним стремитесь благодаря каким-то финансовым инструментам», — говорит Шабанов.

В определенные кризисные моменты от плана стоит отходить, отмечает он:

«В этом нет ничего страшного. Это не статичная вещь, он иногда пересматривается, и это нормально. Не может быть так, что вы копите себе на пенсию, начали в 20 лет, и у вас есть цель накопить до 65. И вот вы копите и ни разу ничего не поменяли в своем финансовом плане. Мир меняется, законы меняются, реалии меняются — меняется все вокруг».

При этом нередко колебания на рынках не способны сильно нарушить план, особенно если он долгосрочный и рассчитан, например, на накопление денег к выходу на пенсию. В этой ситуации собеседник «Ленты.ру» также советует не принимать резких решений.

«Не трогайте то, что работает. Зачем? Говорить о конкретных параметрах смены плана абстрактно, в отрыве от вашей персональной цели тоже нельзя. Даже если просто хотите заработать больше, все равно это предусматривает какую-то конкретную цель», — резюмирует Шабанов.