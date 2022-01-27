Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
1 час назад

Рубль перешел в наступление после заявления МИД

Доллар и евро снижаются к рублю после существенного роста накануне.

По данным Московской биржи, доллар к 16.00 мск торгуется на уровне 78,01 рубля, снижаясь на 1,40 рубля к закрытию предыдущих торгов.

Евро опустился до 87,09 рубля, потеряв 2,31 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.

В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной

Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 77,92 рубля и 86,99 рубля соответственно.

Укрепление рубля резко ускорилось после заявления МИД РФ, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

Напомним, что накануне после призыва посольства США на Украине к американским гражданам покинуть территорию Украины рубль начал падение к доллару и евро. Курс евро преодолел отметку в 90 рублей впервые с июля 2021 года.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители