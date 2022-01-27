Рубль перешел в наступление после заявления МИД

Доллар и евро снижаются к рублю после существенного роста накануне.

По данным Московской биржи, доллар к 16.00 мск торгуется на уровне 78,01 рубля, снижаясь на 1,40 рубля к закрытию предыдущих торгов.

Евро опустился до 87,09 рубля, потеряв 2,31 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.

Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 77,92 рубля и 86,99 рубля соответственно.

Укрепление рубля резко ускорилось после заявления МИД РФ, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.