В ЦБ считают запрет на использование инфраструктуры России для криптовалюты оптимальным решением

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Регулятор не согласен с позицией ведомства по ряду пунктов.
Банк России считает, что, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов, риски не получится ограничить. В ЦБ считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным, передает ТАСС.
Вчера президент России Владимир Путин слышал о дискуссиях по вопросу регулирования криптовалют. Он попросил Центробанк и правительство прийти к единому мнению и сообщить о результатах.