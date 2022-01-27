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1 час назад

В ЦБ считают запрет на использование инфраструктуры России для криптовалюты оптимальным решением

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Регулятор не согласен с позицией ведомства по ряду пунктов.

В ЦБ считают запрет на использование инфраструктуры России для криптовалюты оптимальным решением
Фото: Реальное времяРеальное время

Банк России считает, что, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов, риски не получится ограничить. В ЦБ считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным, передает ТАСС.

Вчера президент России Владимир Путин слышал о дискуссиях по вопросу регулирования криптовалют. Он попросил Центробанк и правительство прийти к единому мнению и сообщить о результатах.

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