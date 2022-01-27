В ЦБ считают запрет на использование инфраструктуры России для криптовалюты оптимальным решением

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Регулятор не согласен с позицией ведомства по ряду пунктов.

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Банк России считает, что, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов, риски не получится ограничить. В ЦБ считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным, передает ТАСС.