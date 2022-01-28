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1 час назад

В США рекордно взлетели цены на газ

Февральский фьючерс на природный газ в США в четверг, 27 января, подскочил на 72%, что стало рекордом за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В США рекордно взлетели цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным торгов и комментариям аналитиков, это произошло в связи с активной покупкой инвесторами истекающего контракта после того, как метеорологи предупредили о более длительных холодах.

Метеорологи предупредили о высокой вероятности сохранения морозов в восточной и центральной части США до середины февраля. Это привело к тому, что трейдеры, ставившие на падение котировок, поторопились закрыть свои короткие позиции.

В Европе нашли способ заменить природный газ

Февральские фьючерсы в течение дня торговались ан уровне $4,5 за MMBtu (британская тепловая единица). В последний же час торгов стоимость выросла до $7,4, что соответствовало дневному росту на 72%. По итогам торгов в четверг февральский фьючерс закрыл на отметке в $6,3 за MMBtu, что стало самым высоким уровнем закрытия с октября.

«Это безумие. Вот что происходит, когда вы открываете короткую позицию к истечению фьючерса. Не знаю, кому это надо», — сказал директор компании Tradition Energy Гэри Каннингем.

27 января газета Wall Street Journal сообщила, что более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. Издание отметило, что в настоящее время чиновники в США и Европе стремятся найти краткосрочные альтернативы для пополнения истощенных запасов топлива.

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