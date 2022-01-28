Цена газа в Европе за неделю выросла на 17%

Цена газа в Европе завершила торги в пятницу на уровне $1 065 за 1 тыс. куб. м и выросла за неделю почти на 17%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах закрыла недельные торги на отметке в $1 065 за 1 тыс. куб. м, или 92,295 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

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Таким образом, практически всю неделю торги газом шли в промежутке $1000-1100, а в понедельник и вторник даже поднималась выше $1100 впервые с конца декабря. Общий рост цены газа в Европе за неделю составил около 17%.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.

Накануне газета The Wall Street Journal также сообщила, что более двух десятков танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, направляются из США в страны Европы.