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1 час назад

Иммунолог спрогнозировал «глобальную стабилизацию» коронавируса

К середине года ситуация с распространением коронавируса в мире станет более контролируемой, считает иммунолог Николай Крючков.

Названы сроки «глобальной стабилизации» ситуации с коронавирусом
Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPressKomsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон". Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», - заявил Крючков в эфире радио Sputnik.

По словам медика, в России заметное улучшение эпидемиологической ситуации будет заметно уже осенью.

«Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», - отметил иммунолог.

Он добавил, что улучшение ситуации будет обусловлено формированием у россиян коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что повторные заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов этой инфекции.

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