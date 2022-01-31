Названы сроки «глобальной стабилизации» ситуации с коронавирусом

«Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», - отметил иммунолог.