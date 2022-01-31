Названы сроки «глобальной стабилизации» ситуации с коронавирусом

К середине года ситуация с распространением коронавируса в мире станет более контролируемой, считает иммунолог Николай Крючков.
«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон". Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», - заявил Крючков в эфире радио Sputnik.
По словам медика, в России заметное улучшение эпидемиологической ситуации будет заметно уже осенью.
«Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация. Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», - отметил иммунолог.
Он добавил, что улучшение ситуации будет обусловлено формированием у россиян коллективного иммунитета к COVID-19.
Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объяснил, что повторные заболевания коронавирусом связаны с появлением новых штаммов этой инфекции.