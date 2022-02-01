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1 час назад

Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 100 рублей

Текущие цены на нефть позволяют доллару стоить не выше 70 рублей, однако в формировании курса валюты большую роль играет геополитическая ситуация. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он также предупредил, что при ухудшении ситуации случится быстрый обвал рубля.

Сто рублей за доллар: названы условия падения российской валюты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Когана, при сегодняшних ценах на нефть рубль мог бы стоить 65 рублей за доллар.

Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар — максимума с июля 2020 года, — отметил эксперт.

По его словам, если вооружённый конфликт с участием России действительно произойдёт, обвал рубля случится очень быстро, и его тогда не удержат никакие котировки на нефть.

Последние, впрочем, уязвимы и в том случае, если начнётся распродажа государственных резервов Китая и США или Иран избавится от своих санкций.

Не исключён также вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу и поднимет её ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. В сочетании с текущей геополитической ситуацией это может привести к закреплению рубля на уровне 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Если же нефтяной рынок обвалится под воздействием нового штамма коронавируса «омикрон», курс рубля может достичь и до сотни за один доллар.

Ранее было подсчитано число россиян, делающих накопления. Выяснилось, что только 26%, или почти каждый четвёртый житель России, делают накопления, при этом большинство откладывает менее пяти тысяч рублей в месяц.

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