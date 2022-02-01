Эксперт рассказал о риске быстрого обвала рубля

Курс рубля зависит всего от двух факторов – геополитика и цены на энергоресурсы. И первое, и второе может как пошатнуть, так и укрепить позиции валюты, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он считает, что при отсутствии разногласий с Западом доллар при таких ценах на нефть, вероятно, стоил бы не более 70 рублей, если не 65 рублей за доллар.

«Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года», — указал Коган.

Он не исключил очень быстрого обвала рубля в случае вооруженного конфликта, в котором примет участие Россия. Кроме того, пошатнуть слегка укрепившиеся позиции рубля могут снижение нефтяных котировок через распродажу госрезервов Китая и США, а также снятие санкций с Ирана, который сразу выплеснет на рынок около 2 миллионов баррелей в сутки.

«Также возможен вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу, подняв ее ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. При текущей напряженности на геополитическом поле снижение может сильно ударить по позициям рубля, закрепив российскую валюту в районе 80 единиц за доллар и подняв выше 90 – за евро», — отметил Коган.

Еще одним фактором, способным обвалить нефтяной рынок, является новый виток пандемии в виде нового опасного штамма, считает он.

«Тогда цены могут рухнуть вдвое, а расклад со 100 рублями за доллар может оказаться более чем реальным», - сказал Коган.