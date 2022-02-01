Стоимость газа в Европе в ходе торгов во вторник, 1 февраля, упала ниже $900 за 1 тысячу кубометров. Согласно данным биржи ICE, стоимость мартовского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась на 11,5% и по состоянию на 12:42 мск составила $880,65 за 1 тысячу кубометров.

По состоянию на 14:02 мск стоимость фьючерса выросла до $901,62 за 1 тысячу кубометров.

Такая динамика обусловлена несколькими факторами, в частности увеличением прокачки российского газа через Украину. Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля выросла до 107,7 млн куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м). В январе транзит «Газпрома» через Украину оценивался в среднем в 54 млн куб. м в сутки.

При этом реверсный поток по газопроводу «Ямал-Европа» во вторник опустился почти в шесть раз в сравнении с понедельником.

На падение цен повлияли также теплая погода в большей части Европы и поставки американского СПГ.

31 января «Газпром», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщил, что в подземных газовых хранилищах Европы со состоянию на 29 января осталось менее 20% от закачанного туда летом газа. Так, из ПХГ отобрали 80,3% газа. Объем активного газа в европейских хранилищах оказался на 27,3% меньше уровня 2021 года. Общий уровень заполненности подземных газовых хранилищ Европы уменьшился уже до 39%, а в таких странах как ФРГ и Франция показатель составляет 37% и 36% соответственно.