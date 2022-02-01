Запад приготовился «ударить в самое сердце» российской банковской системы

США и Евросоюз приготовились исключить Россию из международной финансовой системы и «ударить в самое сердце» российской банковской системы в случае военного наступления на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Некоторые страны ЕС также призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования (СДР).

СДР представляет собой искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ) и имеющее только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. В центробанках некоторых стран в этой «валюте» частично хранятся золотовалютные резервы. Что касается банков, то под угрозой оказались такие крупные кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк.

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По словам журналистов FT, одним из самых мощных инструментов для давления на Россию является так называемое «правило по контролю за товарами иностранного производства» (foreign direct product rule). Если США внесут поправки в этот закон, то все мировые IT-компании, использующие американские компоненты, должны будут получить американскую лицензию перед поставкой технологий в Россию.

Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена уже разработали «конкретные пакеты санкций» в отношении российских олигархов и членов их семей. Магнатам из России могут заморозить иностранные активы и запретить въезд в ряд государств. Конкретные фамилии пока не известны — их не называют из-за «риска бегства». Учитывая, сколько российских олигархов имеют финансовые интересы в Великобритании, США заручились поддержкой британских властей в вопросе таких ограничений.