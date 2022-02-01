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20 минут назад

Экономист рассказал о курсе рубля в феврале

Средний курс доллара к рублю на февраль может составить 78,4 рубля на фоне ожидания санкций, считает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин, пишет «Прайм».

Экономист рассказал о курсе рубля в феврале
Фото: ТАССТАСС

По его словам, если санкции будут незначительными или их не будет вовсе, рубль может укрепиться до 74,3 за доллар. При этом он отметил, что такой сценарий маловероятен.

По прогнозам Прокудина, рубль укрепится в последующие месяцы, когда уйдёт санкционная риторика и замедлится инфляция, если этому не помешает динамика цены на нефть.

Как считает Прокудин, в феврале 2022 года сохраняющаяся геополитическая напряженность будет задавать тон рынкам.

«При этом в базовом варианте мы ожидаем, что санкционная риторика в феврале уже не будет усиливаться, а санкции, которые могут ввести, не станут катастрофическими. В таком случае можно просчитать сценарий для валютного курса, отталкиваясь от текущих цен на нефть — полугодовой фьючерс стоит в модели 85 долларов, и это основной непрогнозируемый нами параметр модели", - считает эксперт.

Прокудин пояснил, что высокий уровень инфляции, дорогая нефть и санкции давят на валютный курс в разные стороны.

Эксперт также добавил, что курс евро к доллару, согласно его оценкам, изменится в феврале незначительно, и евро ослабнет к доллару до 1,11.

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