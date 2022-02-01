Боррель снял с России ответственность за рост цен на газ в Европе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия не виновата в росте цен на газ в Европе.

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"Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ", - сказал он в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, рост цен является последствием объединения сразу нескольких факторов. "Во-первых, восстановление экономики во многом подтолкнуло спрос, - пояснил он. - Во-вторых, зима не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов".

"Предложение не растет, но растет спрос. Конечно, это не вина России, однако можно было бы ожидать, что в такой напряженный для рынка момент Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа, этого не произошло", - добавил Боррель.

Он также заявил, что Москва посылала сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. "Да, такие знаки были", - ответил он на соответствующий вопрос. "И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями", - добавил Боррель. "Я считаю, что мы должны всячески способствовать деэскалации ситуации [на Украине], мы не должны драматизировать, мы должны отдавать себе отчет в том, что происходит, но не нагнетать еще большее напряжение посредством заявлений или действий. Мы в режиме разубеждения, мы в режиме предотвращения. Мы пытаемся найти дипломатические каналы, чтобы прийти к мирному решению конфликта любого рода", - подчеркнул он.

Ранее руководители Еврокомиссии включая еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и заместителей председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс и Маргрете Вестагер неоднократно заявляли, что газовый кризис ЕС стал результатом совпадения серии объективных факторов, включая мировой рост цен на энергоносители, рост цен на квоты на углеродные выбросы, недостаточный уровень закачки газа в газохранилища а также неблагоприятные погодные условия в начале осени прошлого года, подорвавшие выработку альтернативных источников энергии в странах ЕС.

В сентябре цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз. На этом фоне ряд европейских политиков попытались возложить часть ответственности за газовый кризис на "Газпром", обвиняя российскую компанию в нерыночном поведении - то есть в том, что она существенно не нарастила свои поставки в ЕС в условиях быстрого роста цен.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.