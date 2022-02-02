Эксперт оценил вероятность исторического обвала рубля

В первый месяц 2022 года рубль продемонстрировал худший с 2015 года результат, упав до 80 рублей за доллар, однако под конец января курс стабилизировался в диапазоне 77-78 рублей за доллар. Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Российской газете», какие перспективы у рубля в феврале.

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Он считает, что в случае снижения геополитических рисков курс американской валюты в феврале будет на уровне 75-77 рублей, европейской – 85-87 рублей. Если против России все же будут введены жесткие санкции, то курс доллара может вырасти до 90 рублей за доллар и выше (максимально доллар рос в 2016 году до 86 рублей), а курс евро – до 100 рублей (повторение показателя 2014 года). Тем не менее, эксперт назвал маловероятным такой вариант развития событий.

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«Геополитическая обстановка останется неоднозначной и будет подвержена высокой волатильности. Однако санкционная риторика в отношении России уже давно перестала быть новостью. Госдеп США впредь намерен не раскрывать содержание вводимых санкций заранее, чтобы Россия не смогла к ним подготовиться. Реакция рынка на это довольно спокойная», – отметил он.

По словам Корнейчука, на российскую валюту в феврале будут влиять две группы факторов. Первая оказывает положительное влияние. Речь идет о значительных золотовалютных резервах РФ величиной в 639,6 млрд долларов, положительном внешнеторговом балансе, высокой мировой стоимости металлов, удобрений, зерна, цене на нефть на уровне 89 долларов за баррель, ожидаемом повышении ключевой ставки до 9% на февральском заседании, периоде уплаты налоговых платежей по НДС, налога на прибыль, НДПИ и акцизов за январь этого года.

Вторая группа факторов оказывает негативное влияние: продолжающаяся сложная эпидемическая обстановка из-за распространения нового штамма коронавируса в России, Европе и США, объявленные ФРС планы по уменьшению объема выкупаемых активов и повышения ключевой ставки с марта 2022 года, сокращение доли иностранных инвесторов в ОФЗ, новостные «шоки» на фоне новых санкций со стороны Запада.