Эксперт оценил вероятность исторического обвала рубля

В первый месяц 2022 года рубль продемонстрировал худший с 2015 года результат, упав до 80 рублей за доллар, однако под конец января курс стабилизировался в диапазоне 77-78 рублей за доллар. Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал «Российской газете», какие перспективы у рубля в феврале.
Он считает, что в случае снижения геополитических рисков курс американской валюты в феврале будет на уровне 75-77 рублей, европейской – 85-87 рублей. Если против России все же будут введены жесткие санкции, то курс доллара может вырасти до 90 рублей за доллар и выше (максимально доллар рос в 2016 году до 86 рублей), а курс евро – до 100 рублей (повторение показателя 2014 года). Тем не менее, эксперт назвал маловероятным такой вариант развития событий.
«Геополитическая обстановка останется неоднозначной и будет подвержена высокой волатильности. Однако санкционная риторика в отношении России уже давно перестала быть новостью. Госдеп США впредь намерен не раскрывать содержание вводимых санкций заранее, чтобы Россия не смогла к ним подготовиться. Реакция рынка на это довольно спокойная», – отметил он.
По словам Корнейчука, на российскую валюту в феврале будут влиять две группы факторов. Первая оказывает положительное влияние. Речь идет о значительных золотовалютных резервах РФ величиной в 639,6 млрд долларов, положительном внешнеторговом балансе, высокой мировой стоимости металлов, удобрений, зерна, цене на нефть на уровне 89 долларов за баррель, ожидаемом повышении ключевой ставки до 9% на февральском заседании, периоде уплаты налоговых платежей по НДС, налога на прибыль, НДПИ и акцизов за январь этого года.
Вторая группа факторов оказывает негативное влияние: продолжающаяся сложная эпидемическая обстановка из-за распространения нового штамма коронавируса в России, Европе и США, объявленные ФРС планы по уменьшению объема выкупаемых активов и повышения ключевой ставки с марта 2022 года, сокращение доли иностранных инвесторов в ОФЗ, новостные «шоки» на фоне новых санкций со стороны Запада.
Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что ждать весеннего укрепления рубля до 72–73 за доллар не следует. Однако он добавил, что национальная валюта могла бы укрепиться до 70 за доллар в условиях отсутствия напряженности во внешней политике. Напомним, 26 января на фоне эскалации напряженности вокруг Украины курс евро превысил 90 рублей, курс доллара — 80.